Furtos e roubos de veículos são registrados em Salvador e RMS

Nas últimas 48 horas, furtos e roubos de veículos foram registrados em Salvador e Região Metropolitana (RMS). Algumas das ações criminosas chegaram a ser registradas por câmeras de segurança. Ainda houve o registro de abordagem feita por homens armados.

Um carro foi recuperado pela Guarda Civil Municipal da capital baiana no bairro de Pernambués, que foi roubado em Brotas. O veículo foi encontrado na noite de quarta-feira, 2, com um simulacro de arma de fogo. O motorista foi encaminhado para a Delegacia de Repressão a Frutos e Roubos de Veículos (DAI). Ele estava na companhia de um adolescente, que foi levado para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI).

No Costa Azul, na Rua Arthur de Azevedo Machado, câmeras de segurança registraram o momento em que um homem teve o carro roubado por dois homens, que ainda levaram a mochila e o relógio da vítima. Um terceiro criminoso aguardava em outro carro. O caso aconteceu na terça-feira, 1.

A Polícia Militar (PM) informou que a 39ª CIPM foi acionada para o caso. "Ao chegarem, os pms constataram o fato, realizando buscas em toda a região. Nenhum suspeito ou o veículo subtraído foram encontrados na ocasião. O policiamento do local foi reforçado por guarnições da unidade. Além disso, a 39ª CIPM conta diariamente com o apoio de unidades especializadas, do BPFRV Apolo e de equipes da CIPT Rondesp Atlântico. A corporação ressalta a importância do acionamento por meio dos canais institucionais, como o 190, além do registro das ocorrências na delegacia que atende ao bairro", diz a PM.

No mesmo dia, as imagens das câmeras flagraram um casal sendo abordado por homens armados, após estacionarem o veículo na frente de um shopping de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Eles fugiram levando o carro das vítimas.

"De acordo com a 59ª CIPM, não houve acionamento. Posteriormente, durante as rondas, os pms foram direcionados ao local, mas não encontraram as vítimas. Rondas e diligências foram realizadas a fim de identificar os suspeitos, mas ninguém foi preso", informou a Polícia Militar sobre o caso.



Reprodução