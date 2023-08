Homem é executado em famoso ponto turístico da Bahia

Um homem morreu após ser baleado noite de quinta-feira, 24, na vila da Praia do Forte, famoso ponto turístico de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a Polícia Militar, Felipe Tavares de Souza, de 28 anos, chegou a ser socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O crime está sendo investigado por agentes da Delegacia de Proteção Ambiental. Autoria e motivação não foram informados.



