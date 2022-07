Homem é morto a golpes de faca na frente de casa

Um homem de 31 anos, identificado como Vagner Yuri Souza de Santana, foi morto a golpes de faca na noite desta segunda-feira, 18, na cidade de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

Segundo familiares, Yuri teria se desentendido com um homem durante uma festa do tipo ‘paredão’ no fim de semana e sofrido ameaças. Nesta segunda-feira, quando chegou do trabalho e conversava com amigos na rua de casa, foi surpreendido por um indivíduo que lhe aplicou três golpes de faca e fugiu.

A vítima, que era técnico em fibra óptica, chegou a ser socorrida para o Hospital Geral Menandro de Faria, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O autor do crime foi identificado como Jackson Pereira e seria irmão do homem que discutiu com Yuri durante a festa ‘paredão’. O caso está sendo apurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Na manhã desta terça-feira, 19, amigos e familiares da vítima fizeram uma manifestação na rua onde o crime aconteceu e cobraram por justiça. Yuri deixa três filhos.