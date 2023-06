Homem é morto a tiros em via pública em Lauro de Freitas

Um homem foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira, 1º, no Rua da Paciência, em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

Segundo as informações das polícias Civil e Militar, o crime foi cometido por volta das 9h. A vítima, que não identificada, foi morta em via pública. Policiais militares da 52ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar a denúncia. No local, a guarnição entrou o homem sem sinais vitais.

Os militares isolaram a área e acionaram o DPT para a remoção do corpo e realização de perícia.

O crime está sendo investigado pela 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas.