Homem é morto a tiros no município de Pojuca

Um homem de 54 anos, identificado como José Carlos Paim dos Santos, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira, 31, no município de Pojuca, Região Metropolitana de Salvador.

Segundo informações do Mais Região, o caso aconteceu na praça do Pau d'Arco por volta das 12h30. A vítima teria sido perseguida por dois homens a bordo de uma motocicleta e tentou se refugiar entrando em um imóvel, mas acabou sendo alcançado pelos criminosos, que a executaram com disparos de arma de fogo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas apenas constatou o óbito. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realização de perícia e remoção do corpo, que passará por necropsia.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pela Delegacia de Polícia de Pojuca.