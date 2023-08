Homem suspeito de estupro é capturado pelo reconhecimento facial

Um homem suspeito de estupro de vulnerável foi preso após ser reconhecido pelo Sistema de Reconhecimento Facial (RF) da Secretaria da Segurança Pública. O flagrante aconteceu na cidade de Pojuca, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).



Equipes da 32ª CIPM foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom), verificaram os documentos e encaminharam o procurado para a Delegacia Territorial (DT) de Pojuca.



Em Salvador, guarnições do Batalhão Gêmeos foram acionadas após alerta da tecnologia. O homem foragido por roubo foi apresentado na Polinter, onde o mandado de prisão foi cumprido.



Após as duas prisões, a SSP alcançou 380 foragidos da Justiça em 2023 por meio do sistema de reconhecimento facial. Os flagrantes aconteceram em 31 cidades da Bahia. No acumulado, entre dezembro de 2018 (data de implantação da tecnologia) e 1° de agosto de 2023, o equipamento ajudou a encontrar 955 pessoas.