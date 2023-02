Incêndio de grande proporção atinge depósito em Camaçari

Um incêndio atinge um depósito localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta segunda-feira, 13. As chamas ocupam boa parte da estrutura, que está localizada próxima do Polo Industrial da cidade.

Neste momento, os bombeiros tentam conter as chamas. Por vídeos que circulam nas redes sociais, é possível notar que as chamas já causam uma nuvem preta de fumaça.

A fábrica atingida seria responsável por produzir e armazenar materiais em plástico. As causas do incêndio ainda não foram identificadas. O Portal A TARDE fez contato com o Corpo de Bombeiros, que respondeu através de nota.

null Reprodução / CBMBA

"Cinco viaturas do CBMBA estão combatendo o incêndio numa fábrica de plástico em Camaçari, nesta segunda-feira, 13. Os bombeiros estão atuando para confirmar o incêndio e evitar que se propague para outros locais. Não há registro de vítimas e a causa do incêndio ainda é desconhecida", disse o CBMBA.



null Reprodução / Twitter