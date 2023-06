Incêndio deixa barraca de fogos de artifício destruída em Simões Filho

Uma barraca de fogos de artifício explodiu e foi tomada por chamas de grandes proporções, na manhã desta segunda-feira, 19, no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, em nota enviada ao Portal A TARDE, a equipe foi acionada para a ocorrência em uma barraca de fogos na Rua Francisco Almeida, centro da cidade.

Um homem que tentou conter o fogo, sofreu queimadura de primeiro grau no braço, foi socorrido para o Hospital Municipal, medicado e já recebeu alta médica. A área foi isolada, o corpo de bombeiro foi acionado e conteve as chamas.

Ambulâncias do Serviço Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, equipes da Defesa Civil, Assistentes Sociais e Psicólogos da Atenção Social, Ordem Pública, Transporte e Trânsito, foram imediatamente deslocadas para prestar os atendimentos necessários.

Vídeos gravados por moradores mostram as chamas intensas, após a sequência de explosões no local. A barraca está isolada, as chamas controladas e não houve mortes.

Veja vídeo do momento da explosão:

null Reprodução | Redes Sociais