Itaparica ganhará novo atracadouro no Porto da Misericórdia | A TARDE

O governo do Estado iniciou o processo da construção de um novo atracadouro no Porto da Misericórdia, no município de Itaparica. Ao todo o investimento custará R$ 2.112.440,43.

Conforme documento, que o Portal A TARDE teve acesso, a atual estrutura usada para atracar e amarrar barcos na costa da região será demolida e um novo será implantado no local.

Ainda de acordo com o projeto, a expectativa é que o atracadouro tenha cerca de 110 metros de comprimento, um pouco menor que o atual, com 200 metros.

Atracadouro a ser demolido

A reestruturação ocorre, principalmente, por conta do risco de colapso estrutural, segundo indicou o projeto básico de construção datado de 2023. A previsão é que , ao iniciarem as obras, o prazo seja de 180 dias.



Outros atracadouros

Além da estrutura de Itaparica, os atracadouros Gamboa do Morro e Morro de São Paulo, em Cairú, estão integrados em um plano de recuperação. Os locais, muito em breve, passaram por uma reforma estrutural.

