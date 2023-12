João Gualberto promove noiva de sucessor antes de renunciar ao mandato | A TARDE

Antes de tomar posse o prefeito de Mata de São João, Bira da Barraca (União Brasil), já conseguiu um aumento significativo para a noiva, Jaqueline Almeida de Jesus. A assessora da Prefeitura, que em janeiro tinha salário-base de R$ 1.372,16, agora vai receber R$ 3.000,00.

Com as gratificações de até 100%, os vencimentos podem atingir R$ 6.000,00, quase 350% a mais em menos de um ano. A ascensão meteórica coincide com a de Bira, alçado a chefe do Executivo municipal após a renúncia de João Gualberto (PSDB) no último dia 15.

Bira toma posse de hoje já com a suspeita pesando sobre si de favorecimento à própria noiva, promovida ainda pelo antecessor Gualberto, alimentando críticas da oposição sobre ética e possíveis práticas de nepotismo.

A evolução salarial de Jaqueline segue o mesmo roteiro do noivo prestes a ser empossado. Em janeiro, o salário-base de Jaqueline podia chegar a R$ 2.085,94 com gratificações. Em agosto, quando seu noivo tornou-se pré-candidato a prefeito, o salário dela passou para R$ 1.801,29, com teto de R$ 3.176,43. E agora, pode chegar a R$ 6.000,00 se atingir o máximo de incorporações possíveis. Alguém duvida?