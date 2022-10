Jovem de 20 anos é morto a tiros em Camaçari

Um jovem de 20 anos, identificado como Rian Bruno Silva de Jesus, foi morto a tiros na noite desta terça-feira, 26, na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com as autoridades, a vítima foi surpreendida por indivíduos armados por volta das 18h30, na localidade conhecida como Casinhas, no bairro Burissatuba. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo do jovem, que morreu ainda no local, com sangramento no rosto.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Camaçari.