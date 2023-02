Jovem é morto a tiros e esposa baleada em Mata de São João

Um jovem de 22 anos, identificado como Ruan Silva Pereira, foi morto a tiros na noite de terça-feira, 21, na cidade de Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador. A esposa da vítima foi atingida, de 'raspão', por dois disparos.

De acordo com as autoridades, o caso aconteceu em via pública, no distrito de Amado Bahia. Horas antes do crime, Ruan esteve em uma festa de tipo 'paredão' e teria sido atraído até o local para uma emboscada.

Ele foi atingido por cerca de 10 disparos e morreu na hora. Ferida, a esposa foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Doutor Eurico Goulart de Freitas. Não há detalhes sobre seu estado de saúde.

A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas peça 36ª Delegacia Territorial (DT) de Mata de São João, onde o caso foi registrado.