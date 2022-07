Laboratório de cocaína é achado com mais de R$ 100 mil em pasta base

Um laboratório de refino de cocaína foi desmontado pela polícia, na noite de quinta-feira, 7, em Riachão do Jacuípe, cidade a cerca de 190 quilômetros de Salvador. Mais de R$ 100 mil em pasta base, prensa hidráulica e outros itens usados na produção da droga foram apreendidos na ação.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), policiais da 90ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) notaram uma movimentação estranha nas proximidades de um imóvel desocupado situado na rua Juscelino Kubitschek, bairro de Ranchinho.



Ao verificaram o local, os PMs perceberam que, suspeitos que estavam levando uma prensa hidráulica para a casa, fugiram com a chegada dos policiais. No local, foram apreendidos duas bacias com pasta base, três tabletes de cocaína prensada, dois sacos da droga, uma prensa, uma balança, documentos e um veículo.

"Localizamos mais de 100 mil em pasta base e esse material tem potencial para um valor muito maior, após o refino", explicou a major Maria Aparecida, comandante da unidade.

A SSP informou que a droga foi apresentada na Delegacia Territorial do município.