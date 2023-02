Lauro de Freitas é 2ª cidade do país em geração de postos de trabalho

Lauro de Freitas é a segunda cidade brasileira que mais abriu postos de trabalho em 2022 segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). O município teve 36,4 vagas por mil habitantes em idade de trabalhar.

Quem lidera a lista, que considera apenas cidades com mais de 100 mil habitantes, é Barueri, em São Paulo, com 60 vagas formais para cada mil habitantes. O terceiro lugar ficou com Aracruz, no Espírito Santo, com 36,1 vagas por mil habitantes.

A prefeita Moema Gramacho comemorou o resultado positivo e parabenizou os investidores que confiaram no município. “Parabéns a todos aqueles que vieram investir em nosso município e continuam investindo, e parabéns a nossa equipe que tem buscado, cada vez mais, atrair novos empreendimentos e garantir, assim, mais geração de emprego e distribuição de renda, para o nosso povo e também para aqueles que vem pro nosso município”, disse.

A política municipal de atração de empresas, por meio de uma alíquota do Imposto Sobre Serviço (ISS) atrativa, que varia entre 2% a 5%, é um dos atrativos do município e que o figura na segunda posição do ranking nacional.

Também no ano de 2022, Lauro de Freitas se juntou a outras três cidades baianas e ficou entre as 100 melhores cidades do Brasil para fazer negócios, no setor de serviços, segundo estudo realizado pela consultoria Urban Systems e publicado pela revista Exame. O município ficou na posição 83º. Alagoinhas ocupa a 27ª posição e Salvador ocupa a 55ª.