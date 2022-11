Mandante da “Chacina de Portão” é condenado a 75 anos de prisão

O mandante da “Chacina de Portão” foi condenado nesta quinta-feira, 17, a 75 anos de prisão pelo homicídio doloso qualificado das seis vítimas do ocorrido. A condenação aconteceu durante sessão do Tribunal do Júri de Lauro de Freitas.

O crime aconteceu em 18 de maio de 2019, no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Conforme denúncia apresentada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), em 3 de setembro de 2019, a motivação foi para “disseminar o terror na comunidade”, com o objetivo de demonstrar o poder da facção criminosa.

A denúncia, sustentada pelo promotor de Justiça Luciano Valadares, foi acatada pela juíza Jeine Vieira Guimarães, que aplicou pena de 12 anos e 6 meses de reclusão para cada um dos homicídios, totalizando 75 anos de prisão.

De acordo com a denúncia, o condenado Cláudio de Jesus Soares, chefe do tráfico de drogas de uma facção, comandou a chacina do Complexo Penitenciário da Mata Escura, onde já cumpria pena por outro delito.

Ainda de acordo com a denúncia, Cláudio De Jesus Soares convocou três homens e dois adolescentes para o crime, que tinha também como objetivo a execução de traficantes e pessoas da comunidade, que é geograficamente dominada por um grupo rival.

Após roubarem um carro, os cinco seguiram para a localidade conhecida como “Pé Preto”, onde mataram a primeira vítima. Eles continuaram até a rua da Boca da Mata e alvejaram mais cinco pessoas, entre elas, uma criança de 12 anos. A denúncia indica, também, que nenhuma das vítimas possuía qualquer envolvimento com atividades criminosas.