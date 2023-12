Obra de R$ 1 milhão de reais desrespeita direitos trabalhistas | A TARDE

Direitos trabalhistas não cumpridos, funcionários que atuam sem proteção de equipamentos de segurança. Essa é a situação que acontece em uma obra orçada em mais de R$ 1 milhão de reais, no município de São Sebastião do Passé, Região Metropolitana de Salvador.

A denúncia foi apresentada pelo vereador Soldado Nailson (Republicanos), que constatou trabalhadores atuando já há dois meses no local sem carteira assinada, alimentação, equipamentos de segurança, fardamento e água.

Ainda de acordo com o parlamentar, os trabalhadores recebem diária no valor de R$ 60 reais, sendo que o pagamento é feito por intermédio do PIX, todas às sextas-feiras.



"Caso aconteça um acidente com algum trabalhador, vai sair com a mão abanando. A Prefeitura firma contrato milionário e não dá dignidade para esses homens que colocam a mão na massa. Já protocolamos denúncia no Ministério Público do Trabalho", disse.