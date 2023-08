Pai e filho mortos em Barra do Jacuípe são sepultados em Salvador

Wellington Rocha dos Santos, de 46 anos, e seu filho, Luis Henrique Santana dos Santos, de 23 anos, foram sepultados no Cemitério Campo Santo, na manhã desta segunda-feira, 31. O músico Marcus Vinicius Pereira Santos de Jesus, de 19 anos, também foi morto.

Homens armados assassinaram pai e filho quando voltavam de um passeio de jet ski em Barra de Jacuípe, Litoral Norte da Bahia, em Camaçari, Região Metropolitana. Mais duas pessoas ficaram feridas.

O sepultamento aconteceu na capela 8, com muita tristeza e comoção de familiares e amigos. Segundo amigos, Wellington era uma pessoa bem-humorada e ainda estão entendendo o que aconteceu. A 33ª Delegacia Territorial de Monte Gordo iniciou a investigação do triplo homicídio e das duas tentativas.

O caso

As três pessoas da mesma família foram mortas durante um ataque a banhistas. Os dois homens armados chegaram em uma motocicleta e começaram a atirar. De acordo com relatos, o crime pode ter sido uma retaliação de uma facção criminosa depois da operação da Polícia Militar resultar na morte de sete integrantes do grupo criminoso.

Apesar das vítimas não terem relação com o caso, os criminosos teriam acreditado que eles estavam comemorando as mortes. A Polícia Civil salientou que a apuração está em fase inicial e não é possível confirmar relação entre os casos.