PM é baleado durante assalto em supermercado de Lauro de Freitas

Um policial militar foi baleado na noite desta quinta-feira, 22, dentro do estacionamento do supermercado Big Bompreço, no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Informações preliminares apontam que o agente teria tentado reagir a um assalto. As informações foram encaminhadas à polícia que, ao chegarem no local, constataram o fato.

A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde do município. Segundo a PM, através de nota, o quadro de saúde do policial é considerado estável.