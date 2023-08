Polícia frustra assalto a carro em Buraquinho e vítima agradece

Policiais Militares da 52ª CIPM frustraram um assalto na Praia de Buraquinho, em Lauro de Freitas (BA). Um homem tentava tomar de assalto um veículo Toro, na noite de quarta-feira, 9, e foi surpreendido por policiais do motopatrulhamento. O flagrante foi registrado na 23ª Delegacia Territorial, o homem foi liberado após audiência de custódia.

Em áudio, a vítima detalhou a violência utilizada pelo assaltante durante a ação. Quatro pessoas ocupavam o veículo, como contou o coronel Antônio Carlos Silva Magalhães, comandante do Comando de Policiamento da Região Metropolitana de Salvador (CPRMS).

“Logo que as vítimas foram postas para fora do automóvel, os soldados Aguiar, Bispo e Santos perceberam a ação delituosa e identificaram rapidamente o criminoso. Além do veículo, ele tem tentou levar os celulares das pessoas. Após o flagrante ele foi encaminhado à Delegacia Territorial (DT) de Lauro de Freitas”, esclareceu o oficial.

Uma das vítimas do crime, Elzi Prates Heeke, agradeceu a atuação rápida dos militares. “Pareceu cena de filme. São três anjos que nos ajudaram. Só quero agradecer por esses guerreiros da Polícia Militar que arriscam suas vidas para nos proteger. Antes mesmo do assaltante dar a partida do veículo, após nos tirar do automóvel, eles já aparecem para nos socorrer. Minha gratidão eterna”, finalizou.