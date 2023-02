Polícia localiza galpão para desmanche de veículos roubados na RMS

Um galpão utilizado para o desmanche de veículos roubados foi localizado na Estrada da Malícia, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O caso ocorreu na sexta-feira, 24, mas a informação foi divulgada pela Polícia Civil neste domingo, 26.

Durante a ação realizada pela 26ª Delegacia Territorial (DT) de Vila de Abrantes, um suspeito foi autuado em flagrante e teve um mandado de prisão cumprido, decorrente de uma acusação de roubo, do estado de Minas Gerais.

Conforme a polícia, a partir do registro do roubo de um veículo, ocorrido na segunda-feira, 20, próximo a um condomínio em Jauá, na orla de Camaçari, os agentes analisaram imagens de câmeras de vigilância, realizaram outras diligências investigativas e identificaram um motorista de transporte por aplicativo e outros envolvidos.

Os suspeitos rebocaram o veículo que estava com problemas mecânicos para a localidade de Mutirão, em Vila de Abrantes, e em seguida para o galpão. O carro utilizado para levar o veículo roubado também foi identificado pelos investigadores. No local, os policiais encontraram o veículo com restrição de roubo desmontado e outras peças de carros de procedência duvidosa.

Ainda de acordo com a polícia, além do homem preso e autuado em flagrante, outras pessoas são investigadas. A titular da 26ª Delegacia Territorial de Abrantes, delegada Elaine Laranjeira, afirma que as diligências terão continuidade. “Trata-se de um grupo suspeito de roubar, desmanchar e enviar as peças dos veículos para o comércio ilegal. Todo material apreendido será periciado e seguiremos apurando para identificar os outros possíveis envolvidos”, pontuou.