Polícia pede prisão de acusado de espancar ex-companheira na RMS

A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam)solicitou a prisão preventiva do homem acusado de espancar a ex-companheira com uma barra de ferro na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A idosa, de 68 anos, teve todos os dentes quebrados e afundamento do crânio.

O crime ocorreu no bairro Gleba C, na última quinta-feira, 23. Após o período de flagrante, o suspeito, que foi casado com a vítima por 30 anos, se apresentou à polícia com três advogados. Ele foi ouvido na unidade e liberado em seguida.

Segundo a Polícia Civil, além da prisão do acusado, medidas protetivas em favor da idosa também foram solicitadas à Justiça. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da idosa.

O caso é investigado pela polícia, que está colhendo os depoimentos das testemunhas em busca da conclusão do inquérito.