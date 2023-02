Polícia recupera itens roubados de loja e prende suspeitos

A Polícia Militar recuperou itens roubados de uma loja de eletrônicos, nesta sexta-feira, 24, em Santo Antônio de Jesus. O crime contra uma loja de eletrônicos aconteceu na quarta-feira de cinzas, na região do Conjunto Habitacional Zilda Arns.

Com os suspeitos, foram recuperados um notebook, um celular iphone XS, uma máquina de cortar cabelo, um relógio, um receptor sky e um fone de ouvido. Os presos também estavam com 21 pinos de cocaína, 15 trouxas de maconha e R$ 70 em espécie.

De acordo com o tenente-coronel Edmundo Assemany, as imagens das câmeras de segurança do local ajudaram na recuperação do material roubado.

“Localizamos dois criminosos no momento em que consumiam drogas. Eles se entregaram. O material apreendido é apenas uma parte do subtraído. Seguiremos na busca pelo restante”, disse o oficial.

O quarteto foi encaminhado à Delegacia Territorial (DT) de Santo Antônio de Jesus, onde, segundo a delegada Corina Lopes, titular da unidade, acabou autuado em flagrante.

“Eles permanecem custodiados na unidade. Seguiremos com as buscas. O dono da loja compareceu à DT e reconheceu os criminosos, além do material roubado”, finalizou a delegada.