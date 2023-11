PP anuncia apoio a Bira da Barraca para prefeito de Mata de São João | A TARDE

O PP-BA anunciou que está apoiando a pré-candidatura de Bira da Barraca para prefeito de Mata de São João. O pré-candidato e atual vice-prefeito também conta com o apoio de João Gualberto (PSDB), atual prefeito da cidade baiana.

O presidente estadual do PP e deputado federal, Mário Negromonte Júnior, e o líder do partido na Assembleia Legislativa, Niltinho, tiveram uma reunião na segunda-feira, 20, com Bira da Barraca, que foi discutida uma possível filiação do pré-candidato ao partido.

“Será uma excelente notícia para o PP a sua filiação ao partido. Junto com Mário Negromonte Júnior e as lideranças progressistas, estamos trabalhando pelo crescimento da nossa legenda”, disse Niltinho.

Em agosto deste ano o atual prefeito, João Gualberto (PSDB), anunciou que apoia Bira da Barraca na corrida sucessória para a escolha do próximo chefe do Executivo de Mata de São João.