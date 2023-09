Prefeita é surpreendida por objeto no céu em Monte Santo

Moradores e a prefeita de Monte Santo (BA) foram surpreendidos durante uma reunião. No momento da fala da prefeita, um objeto não identificado que cruzou os céus do município. O momento, que foi registrado por diversas pessoas que estavam presentes no local, aconteceu na noite de sábado, 09.

A prefeita Silvana Matos, visivelmente surpresa, interrompeu seu discurso por alguns instantes e observou o objeto misterioso que brilhava intensamente no céu.

Reprodução

Os relatos dos espectadores descrevem o objeto como um meteorito ou algo similar, devido à sua forma e brilho intenso. No entanto, até o momento, não há confirmação oficial sobre a natureza exata do objeto.

A prefeita Silvana Matos, em entrevista posterior, afirmou que o incidente poderia ser um bom sinal para o povo de Monte Santo.