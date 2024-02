Prefeita manda recolher celulares antes de reunião com sindicalistas | A TARDE

Uma atitude no mínimo estranha. A prefeita de São Sebastião do Passé, Nilza da Mata (PSD) ordenou ao secretário de Finanças, Jarbas Lima, que confiscasse os aparelhos celulares de membros da diretoria municipal da APLB antes de uma reunião, na última quarta-feira, 7, com a categoria. A denúncia é do vereador Soldado Nailson (Republicanos).

Só após o ato, a reunião teria sido iniciada. É bom lembrar que no último dia 30 de dezembro, todos os professores, assistentes, administrativos e apoios contratados foram demitidos. A alegação da prefeita foi a "redução de despesas com pessoal".

"Achei uma falta de respeito com o sindicato e os servidores municipais, que reivindicam direitos constituídos, e são negados pela gestão da prefeita Nilza da Mata, fato que leva a total constrangimento", disse o vereador Soldado Nailson.

A reportagem tentou entrar em contato com a APLB local e não obteve sucesso.

A reportagem procurou também a prefeitura de São Sebastião do Passé, e ainda aguarda resposta quanto ao questionamento.