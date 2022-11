Prefeito de Camaçari sofre tentativa de assalto na Via Parafuso

O prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo (UB), sofreu uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira, 10, na Via Parafuso (BA-535).

Graças à atuação rápida dos seguranças do gestor municipal, a ação criminosa foi frustrada. O boletim de ocorrência foi registrado na 18ª Delegacia Territorial de Camaçari, e o caso segue em investigação.

A situação teve início quando o veículo do prefeito foi atingido por um outro veículo, de placa desconhecida, ocupado por três homens. Após a batida, o motorista do veículo desceu, se dirigiu ao carro do gestor e anunciou o assalto. Houve disparos de arma de fogo, e os seguranças do chefe do Executivo Municipal atuaram evitando ação dos assaltantes, que fugiram sentido Simões Filho.