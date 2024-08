Prefeito de Vera Cruz diz que Nego da Coroa formou "combo do atraso"

Atual prefeito de Vera Cruz afirmou que Nego da Coroa (foto) formou um "combo do atraso" - Foto: Reprodução

O prefeito de Vera Cruz, Marcos Vinícius (MDB), classificou como "mentira descabida" a acusação do candidato à Prefeitura para as eleições deste ano no município, Nego da Coroa (PSD), o qual afirmou que o atual gestor "come salmão e bacalhau com o dinheiro dos munícipes".

"Trata-se de um candidato despreparado, que na ausência de projetos, conta absurdos e mentiras por onde passa", disse Marcus Vinicius ao comentar as acusações de Nego da Coroa.

O atual gestor relembrou uma denúncia sobre merenda escolar estragada no ano de 2011, gestão de Antônio Magno de Souza Filho (PT), o qual, de acordo com Marcus Vinicius, atualmente divide palanque com Nego da Coroa.

"Observe como era de fato a merenda escolar de Vera Cruz na gestão do ex-prefeito cancelado, que Nego da Coroa colocou do lado. Uma gestão que mantinha comida estragada", afirmou.

Vinícius comparou o antigo cenário, época da gestão do aliado de Nego da Coroa, com a atual situação da merenda escolar de Vera Cruz.

"Hoje a merenda escolar de Vera Cruz é referência e o fato é que a cidade tem o que nunca teve. Nego da Coroa, Antônio Magno e esse exército dos ex, algo que ele, desesperado, colocou do lado, formaram o combo do atraso", finalizou.