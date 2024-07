Prefeitura de Pojuca superfatura reforma do Centro de Cultura

Duda Leite (PP), prefeito de Pojuca - Foto: Reprodução

Um gasto estimado em R$ 23 milhões de reais. Esse é o valor que o prefeito de Pojuca Duda Leite (PP) pretende gastar com a reforma do centro de cultura do município, cuja ordem de serviço foi assinada no último dia 4 de junho. A denúncia é do próprio vice-prefeito, Adriano de Biriba (PSB).

Adriano, que é rompido com Duda Leite e é pré-candidato a prefeito de Pojuca para as próximas eleições, fez sérias denúncias ao atual prefeito.

"O valor de quase R$ 23 milhões para reformar o Centro de Cultura é abusivo e absurdo, o que para mim também é uma obra eleitoreira", disse Adriano.

Ainda de acordo com o vice-prefeito, o gasto milionário daria para investir em grupos culturais locais, artistas, artesanatos, além de outros benefícios para a população.

"Não sou contrário que se reforme o Centro de Cultura, porém o expressivo valor daria para investir em residências para nosso povo, na Infraestrutura e na Saúde do município, segmentos que andam precários", finalizou.