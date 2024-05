Prefeitura de SAJ investe R$ 7,3 mi em obras de macrodrenagem | A TARDE

A prefeitura de Santo Antônio de Jesus (SAJ) está investindo R$ 7,3 milhões em obras de macrodrenagem para sanar um problema que há décadas prejudica a vida da população e o comércio do município.

No período de chuvas, as ruas do centro, onde se concentra a maioria das lojas, alagam causando prejuízos a moradores e comerciantes da cidade de 110 mil habitantes, que é o polo de negócios do Recôncavo Baiano.



A lojista Nete Damasceno diz que sofre com “o problema dos alagamentos há 50 anos”. Já a comerciante Rosa Menezes reclama do “transtorno imenso” causado pelas chuvas quando as águas invadem os estabelecimentos comerciais, O empresário Cláudio Pereira, que mora e tem negócio na região, lembra que o empresariado já chegou a se deslocar ao local pela madrugada a fim de impedir a circulação de carros para que as ondas causadas pelo trânsito dos veículos não penetrassem nas lojas.

O prefeito Genival Deolino informa que o drama de comerciantes e moradores do centro da cidade já tem data marcada para acabar. As obras para a instalação da nova rede de drenagem têm previsão de entrega para 10 de agosto deste ano.

Os serviços nas ruas Antônio Veiga Argolo, Manuel João Paixão Araújo, Santo Antônio e Antônio Fraga estão em ritmo acelerado. Já está em andamento a segunda etapa das obras de uma previsão de três, que abrange a construção ainda de uma linha de drenagem na Vila Inglesa.

De acordo com o secretário municipal de infraestrutura, André Araujo, a nova rede terá 1,35 quilômetro de extensão e vem sendo feita com o que há de mais avançado em tecnologia: tubos de polietileno de alta densidade. “É um material de maior resistência e possibilita maior velocidade de escoamento da água”, afirma.

A iniciativa municipal trouxe novo alento aos comerciantes da cidade. Segundo a lojista Nete Damasceno, ao longo de décadas não foram poucos os abaixo-assinados encaminhados pelo empresariado à prefeitura sem resultado prático.

“A nossa cidade vive do comércio e agora felizmente a prefeitura acordou para o problema. Outros prefeitos nunca fizeram nada”. A comerciante Rosa Menezes destaca a importância da obra. E o empresário Cláudio Pereira ressalta que é uma realização que beneficia a todos os santo-antonienses.

O prefeito de Santo Antônio de Jesus, Genival Deolino, não esconde o orgulho de poder estar realizando um antigo sonho de toda a cidade.

“Para mim, é uma enorme satisfação realizar esta obra de drenagem. É um sonho e anseio dos santo-antonienses, uma reivindicação de mais de cinco décadas. Estamos trabalhando para que Santo Antônio de Jesus avance”.