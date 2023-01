Prefeitura de Simões Filho derruba árvores para construção de praça

Moradores do município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, denunciam a derrubada de árvores centenárias em uma região da cidade. De acordo com a denúncia, o corte das árvores foi feito para a construção de uma praça.

Em um vídeo gravado, é possível observar as árvores derrubadas, o que pode configurar "crime ambiental". Nas imagens, o denunciante afirma que as árvores centenárias foram derrubadas para "beneficiar aliados" do prefeito Diógenes Tolentino, conhecido como Dinha (MDB) para a construção do equipamento.

No vídeo, o homem cita o nome de um vereador e acusa a Prefeitura de beneficiar uma empresa de poda, contratada para tais serviços.

"Derrubaram as árvores para a construção de uma praça que não tem nem 100 metros de extensão, que vai custar R$ 500 mil reais", diz o homem na narração.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Simões Filho, que disse desconhecer quaisquer corte de árvores, bem como a construção da praça.

null Cidadão Repórter | Via WhatsApp