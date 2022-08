Protesto em Praia do Forte pede pavimentação em localidade

Aos gritos de "acorda, prefeito!", moradores da localidade de Olhos D´Àgua, litoral norte da Bahia, fazem uma manifestação na manhã desta segunda-feira, 1, em Praia do Forte, litoral de Mata de São João.

A reivindicação do grupo é a pavimentação prometida ao local pela gestão do prefeito João Gualberto (PSDB), por intermédio do vereador e presidente da Câmara Municipal de Mata de São João, Neném de Dadinho (UB).

Com cartazes e gritos de manifestação, os moradores pedem que a gestão "cumpra a promessa" de melhorar as vias da localidade de Olhos D´Água, que de acordo com o grupo, sofre com a falta de infraestrutura.

"Estamos cansados de ver o desperdício com o dinheiro público de Mata de São João, onde a prefeitura gastou mais de R$ 200 mil com a banda 'Jota Quest' para tocar 1 hora e 15 minutos. Estamos aguardando o prefeito João Gualberto, para que cumpra as promessas", disse um morador que não quis se identificar.

null Cidadão Repórter | Via WhatsApp