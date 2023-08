Representantes se reúnem pra discutir limpeza de área em Jauá

O presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM) de Camaçari, Joel Pereira, se reuniu nesta terça-feira, 8, com o presidente da LIMPEC (Limpeza Pública de Camaçari), Áldene Mota, para discutir os avanços em relação à limpeza e ordenamento de Jauá, localidade que fica na orla de Camaçari.

Pereira parabenizou Mota pelo em limpara completamente o desvio Via Parque/Bela Vista, em cujo entorno encontram-se áreas do Parque Natural Municipal das Dunas de Abrantes e Jauá. No encontro, foram tratados procedimentos da ação que se iniciará na próxima segunda feira, 14.

O COMAM tem o apoio de diversos parceiros da iniciativa privada e da comunidade de Jauá, e vai contribuir com a limpeza de um espaço há anos tomado pelo lixo. O presidente da LIMPEC assegurou apoio incondicional ao projeto, afirmando que buscará as condições necessárias para o pleno êxito da operação.