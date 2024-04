Rose Requião migra para PSD e recebe apoio de Otto Alencar | A TARDE

Rose Requião recebeu o apoio do senador e presidente estadual do PSD, Otto Alencar, nesta quinta-feira, 4, para a disputa à Prefeitura de Dias d'Ávila, cidade na região metropolitana de Salvador. Rose, que era filiada e pré-candidata pelo PT, migrou para o Partido Social Democrata.

O apoio foi selado durante encontro com a participação do presidente do PSD do município, Geraldo Requião.

Otto destacou qualidades vistas na pré-candidata após declarar o seu apoio. "Acredito no projeto de Rose Requião para a cidade de Dias d'ávila. Ela é uma pessoa honesta, que conhece as necessidades da cidade, que pode ajudar o município, além de possuir propostas concretas para melhorar a vida da população", destacou o senador.

Geraldo Requião pontuou que, com o apoio de Otto, o nome da esposa, Rose, se consolida como uma das principais pré-candidaturas oara a Prefeitura de Dias d'Ávila.

"Agradeço ao senador Otto Alencar pelo apoio prestado à pré-candidatura de Rose e que vamos trabalhar juntos por uma Dias d'Ávila cada vez melhor", disse Geraldo.

Segundo a pré-candidatura Rose Requião, a oficialização do apoio é recebido com muito entusiasmo. "Seguimos forte na nossa caminhada, e o apoio do senador nos deixa mais fortalecidos e com a certeza de que estamos trilhando o caminho certo para a renovação da nossa cidade", declarou Rose Requião.