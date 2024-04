Rosemberg elogia escolha de Rosalvo como candidato em Lauro de Freitas | A TARDE

O deputado estadual Rosemberg Pinto (PT) elogiou, nesta terça-feira, 26, a escolha do secretário municipal de Desenvolvimento Urbano em Lauro de Freitas, Antônio Rosalvo (PT), como pré-candidato do partido à prefeitura do município. De acordo com o parlamentar, a decisão da prefeita Moema Gramacho (PT), em parceria com seu grupo, foi acertada.

“Rosalvo construiu, ao longo desses últimos meses, as condições necessárias para representar o projeto coordenado pela prefeita Moema Gramacho. Eu vinha observando a sua movimentação. Ele é um rapaz com muita habilidade e foi construindo isso. O PT se reuniu e decidiu unanimemente, na relação que Moema também fez com os outros partidos, e agregou a uma militante antiga, a vereadora e presidente da Câmara lá de Lauro de Freitas [Naide Brito], para compor uma chapa”, comentou Rosemberg.

Antônio Rosalvo deverá se desincompatibilizar nas próximas semanas, deixando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e voltando a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Lauro de Freitas. Naide Brito (PT), que será a vice na chapa, está prevista para ser recebida no Republicanos, partido que também integra a base de apoio a Moema no município.

“É uma chapa consistente, forte. Eu estou muito esperançoso da vitória do Partido dos Trabalhadores em Lauro de Freitas. Nós estamos no governo há 16 anos, com 4 mandatos de Moema, e espero que a população nos dê a oportunidade, para que a gente possa ter mais um mandato, dessa vez um Rosalvo”, acrescentou Rosemberg.

Líder do governo de Jerônimo Rodrigues (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Rosemberg já vinha trabalhando nos bastidores em favor da escolha de Rosalvo como candidato da legenda em Lauro de Freitas. O deputado possui forte base de apoio no município e tenta aumentar sua influência no local.