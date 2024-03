S. S. Passé: gestão vai gastar mais de R$ 500 mil em fachada de prédio | A TARDE

Um gasto que deve ultrapassar o valor de R$ 500 mil reais. O montante deve ser empregado na revitalização da fachada da Prefeitura de São Sebastião do Passé, Região Metropolitana de Salvador.

A decisão da prefeita Nilza da Mata (PSD), tem gerado críticas por parte da população, e é considerada desnecessária pela oposição.



"No momento o município passa por problemas na Saúde e Educação, por exemplo. O alto investimento na estética de um prédio público traz questionamentos sobre quais são as prioridades da gestão municipal", disse o vereador Soldado Nailson (Republicanos).

A tomada de preços com os prováveis valores destinados à revitalização da fachada do prédio da Prefeitura, foi publicado no Diário Oficial do município, edição do último dia 15 de fevereiro. O parlamentar sugere que o município precisa ter outras prioridades quando se fala de gasto público.

"Esse valor poderia ser destinado para áreas que estão carentes de investimento, como a melhoria das condições de atendimento em Unidades de Saúde, a ampliação de programas sociais ou o incentivo à geração de empregos no município", finalizou Nailson.