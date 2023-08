Secretários são aprovados em concurso público do próprio município

Três secretários municipais de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, foram aprovados em um concurso público do próprio município. O certame visa o preenchimento de vagas do quadro de pessoal efetivo e formação de cadastro reserva.

Entre os aprovados estão a secretária de Administração, Laís Matos, o secretário de Habitação, Kemmuel Martins, que é genro do prefeito Diógenes Tolentino (MDB), e ainda o Procurador-Geral do município, Jarbas Santana Magalhães.

De acordo com o edital, foram ofertadas 108 vagas de níveis médio, técnico e superior, que vão ser distribuídas entre os cargos de analista de controle interno, auditor fiscal, professor/licenciatura de artes, ciências, educação física, geografia, inglês, matemática, pedagogia e português, técnico administrativo, agente de trânsito, guarda civil, fiscal de vigilância sanitária, meio ambiente, obras e serviços.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura, para questionar a legitimidade da participação dos gestores municipais no certame, bem como as providências a serem tomadas em caso de aprovação de todos nas próximas etapas, porém não obteve resposta.