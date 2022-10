Segurança é encontrado morto dentro de carro em Lauro de Freitas

Um homem 50 anos foi encontrado morto dentro de um carro na manhã deste sábado, 29, em Itinga, bairro de Lauro de Freitas, cidade na Região Metropolitana de Salvador. Ele era segurança de uma empresa particular.

Segundo a polícia, o corpo de Antônio Alves dos Santos estava na Rua São Cristóvão. Testemunhas disseram que ele estaria no veículo com outro homem, que também havia sido baleado. No entanto, a polícia o encontrou sozinho.

Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Itinga. O corpo da vítima foi levado para o Departamento de Polícia Técnica, para passar por necropsia.