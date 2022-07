Servidores paralisam serviços em Lauro de Freitas

Servidores públicos da Prefeitura de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, paralisaram as atividades nesta quarta feira, 13.



A categoria está reunida em Assembleia Geral, no Centro Administrativo de Lauro de Freitas, CALF, onde se manifestam em defesa de "direitos", já que o reajuste geral anual foi sancionado pela prefeita Moema Gramacho (PT), aos servidores da Câmara, mas, de acordo com a categoria, para os demais servidores está "sem andamento e linearidade". Ainda de acordo com a categoria, há mais de 3 anos estão com a remuneração "defasada".



Embora paralisados, os servidores estão respeitando o contingente mínimo necessário à prestação de serviços essenciais.

"Contamos com a compreensão e o apoio da população, para a valorização do servidor e a melhoria dos serviços, diz o comunicado enviado ao Portal A TARDE.

A data base dos servidores foi em abril. A perda acumulada de abril de 2019 a abril de 2022 é de19,99%.