SPM discute implantação da Sala Elas à Frete no município de Candeal

Visita técnica na Casa da Mulher Brasileira - Foto: Divulgação

A Secretaria das Mulheres da Bahia (SPM) recebeu, nesta quarta-feira, 12, em Salvador, uma delegação feminina da cidade de Candeal para uma visita técnica na Casa da Mulher Brasileira e para o diálogo com parlamentares da Comissão das Mulheres e da Procuradoria das Mulher da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O objetivo foi aprofundar informações sobre programas e projetos estratégicos desenvolvidos pela SPM e que podem ser implementados no município a partir de um regime de colaboração.

De acordo com a chefe de gabinete da SPM, Aldinha Sena, um dos possíveis desdobramentos do encontro será a instalação de equipamentos para atendimento às mulheres, em Candeal.

Outra ação que deve ser potencializada no município é o programa Oxe, me respeite – nas escolas, que é executado pela SPM em parceria com a Secretaria da Educação do Estado (SEC) e envolve toda a comunidade escolar.

O objetivo é promover práticas educativas de prevenção das violências doméstica e familiar nas escolas da rede estadual de ensino, com a finalidade de reduzir o impacto das violências de gênero na vida das meninas e mulheres, conforme recomenda a Lei n° 11.340, a Lei Maria da Penha, e contribuir para popularizar o debate sobre o empoderamento feminino.