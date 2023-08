Suspeito de violentar e matar bebê passa por audiência de custódia

O suspeito de espancar e abusar sexualmente de um bebê de 8 meses em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, deve passar nessa terça-feira, 15, pela audiência de custódia. O homem, que é padrasto da vítima, foi preso no sábado, 12, após a polícia tomar conhecimento da morte da criança.



O crime foi descoberto após o bebê, do sexo masculino, ser levado pela mãe para o hospital Municipal Doutor Eduardo Ribeiro Bahiana, em Madre de Deus. A equipe médica desconfiou das graves lesões e acionou a polícia. Para os policiais, a mulher disse que tinha saído e deixou o filho com o companheiro, que é padrasto da criança. Quando retornou, já encontrou o bebê com as lesões.



Os policiais conseguiram localizar o suspeito, que negou o crime. Ele e a mãe da criança foram apresentados na delegacia de Candeias, cidade próxima de São Francisco do Conde. A violência teria ocorrido na tarde de sábado, 12, na casa onde o casal morava com a vítima. Após depoimento, a mulher foi liberada. O suspeito permanece detido e vai passar por audiência de custódia.