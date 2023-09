Suspeito fica ferido durante troca de tiros em Lauro de Freitas

Uma pistola, dois carregadores, 52 pedras de crack, 13 porções de cocaína e 17 de maconha foram apreendidos nesta quinta-feira, 14, em Lauro de Freitas, cidade na região metropolitana de Salvador.

O caso aconteceu no bairro Vida Nova, durante patrulhamento do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO), do Batalhão de Choque e das Companhias Independentes de Policiamento Tático (CIPT) Central e RMS.

As equipes da PM realizavam patrulhamento tático na localidade e, com a chegada da polícia, suspeitos armados efetuaram disparos de arma de fogo e houve revide. Os criminosos conseguiram fugir.

Após o confronto, um dos suspeitos foi encontrado ferido e foi socorrido para o Hospital Menandro de Farias. A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).