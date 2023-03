Titular do Meio ambiente recebe vereador e secretária de Camaçari

Novo titular da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Eduardo Sodré Martins recebeu o vereador Gilvan Souza e a secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Camaçari (Sedur), Andrea Montenegro, nesta terça-feira, 28, para uma conversa amistosa.

A reunião contou com debates sobre temas como a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), Plano de Manejo do Parque Natural Municipal das Dunas de Abrantes e Jauá, além de ações do Reflora Camaçari, intervenções no Anel Florestal, rezoneamento e ordenamento.

Martins destacou que está em fase de escuta e recebendo representantes de entidades e municípios para acolher demandas. O titular da pasta manifestou a disposição de auxiliar nas intervenções de requalificação e ordenamento que estão acontecendo em Camaçari.