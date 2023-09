Vereador denuncia fala de secretário "vou derrubar essa desgraça"

Em pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de São Sebastião do Passé, Região Metropolitana de Salvador, o vereador Soldado Nailson (Republicanos), denunciou uma fala polêmica do secretário de infraestrutura local, Carmerindo Santana Filho, filho da prefeita do município, Nilza da Mata (PP).

De acordo com o vereador, o secretário ao visitar o Centro de Abastecimento do município, teria dito que iria "derrubar essa desgraça na cabeça de todo mundo".

"Foi exatamente com essas palavras. Diversos comerciantes do local me procuraram para relatar essa fala do secretário", disse o parlamentar.

Soldado Nailson pediu, durante o pronunciamento, uma posição dos demais parlamentares da Câmara local.

"Não é possível que esse secretário vai continuar criando esses desmandos na nossa cidade e ninguém tem coragem de falar, pois parece que todos estão nas mãos dele", afirmou.