Viação Cidade Sol vence licitação para operar ônibus elétricos na RMS

O resultado da licitação que define a empresa para operar e manter os ônibus elétricos que circularão na Região Metropolitana de Salvador foi divulgado nesta quinta-feira, 14, no Diário Oficial do Estado.

A empresa escolhida foi a Viação Jequié Cidade Sol. Ela foi contratada para a prestação do serviço de ônibus elétricos que são integrantes do Projeto Piloto, "que visa a mudança da matriz energética de alimentação dos sistemas de transporte público coletivo".

Segundo consta no Diário, o valor unitário do custo quilométrico foi arrematado por R$ 4,5504 apresentado na contraproposta e o valor global estimado do contrato é de R$ 16.381.440. A empresa apresentou o menor valor unitário do custo quilométrico.



Ao todo são 20 veículos com quatro portas, piso baixo e equipados com ar-condicionado. O objetivo é que substituam os ônibus a combustão que circulam na Região Metropolitana de Salvador. Mudança visa minimizar a emissão de poluentes.