Vídeo: motorista atropela e tenta matar agente de trânsito em Camaçari

Um motorista tentou matar um agente de trânsito, na terça-feira, 15, na cidade de Camaçari, que fica localizada na Região Metropolitana de Salvador. A ação foi registrada por populares (veja o vídeo abaixo).

Por meio de nota, a Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari (STT) informou que o funcionário, identificado como Gledson Ricardo Lelis Godinho, sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Dois de Julho

O servidor da autarquia participava de uma ação de fiscalização de rotina, contra o transporte irregular, e foi atingido por um veículo, após o condutor não obedecer a ordem de parada.



Ainda de acordo com a STT, o agente encontra-se hospitalizado devido a uma fratura no tornozelo decorrente do impacto, sendo necessária a realização de cirurgia para seu pleno restabelecimento.

Diretor-superintendente da autarquia, Helder Almeida destaca que não faltou cuidado na ação, mas o indivíduo partiu para a agressão extremamente covarde com a intenção de ferir o agente.

“Nós estamos preocupados em atender e dar todo o conforto ao nosso servidor, que saiu ferido nessa ação. Estamos imbuídos em dar assistência ao nosso agente, que trabalha para o povo de Camaçari. Esse tipo de ação tem que ser reprimida com todos os rigores da lei. Estamos juntos nessa luta de trazer a tranquilidade para o trânsito de Camaçari”, afirmou Almeida.

O motorista foi identificado como Jacson Ramos dos Santos, 32 anos, foi detido e encaminhado à 18ª Delegacia Territorial de Camaçari (DT/Camaçari), onde serão feitas as diligências necessárias.

Por fim, o órgão ressaltou que repudia qualquer forma de violência contra os agentes, que trabalham diariamente para garantir a segurança viária e a ordem pública no município.

Vídeo:

Reprodução | Redes Sociais