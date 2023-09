Vídeo: PM agride verbalmente menina de 12 anos em Camaçari

Um agente da Polícia Militar (PM-BA) agrediu verbalmente uma criança de 12 anos no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). As imagens foram gravadas e viralizaram nas redes sociais.

Informações preliminares apontam que a menina estava em frente a rua de sua casa, quando a viatura passou e o retrovisor do veículo bateu no braço dela. Por conta do ocorrido, o policial desceu do carro e começou a discutir com a garota.

"Porra, rapaz. Você nessa idade, na escola, não aprendeu que não se anda no meio da rua? [...] Ia passar o quê? Não viu a porra de um carro deste tamanho? Eu dando jogo de luz o tempo todo rapaz. Você sabe quanto custa uma porra dessa?", grita o policial.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que o agente já foi identificado e está sendo ouvido para a instauração de uma apuração sobre o caso.

Vídeo:

Reprodução