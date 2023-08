Vídeo: protesto causa grande congestionamento na BA-099

A rodovia BA-099, na altura do acesso à Praia do Forte, foi fechada por manifestantes, na manhã deste sábado, em Camaçari (BA). O protesto deixou o trânsito congestionado na região. Por volta das 10h, o trânsito foi liberado pelos manifestantes.

De acordo com informações, os manifestantes protestam em busca da elucidação do desaparecimento de Eliene Santos de Santana, de 41 anos, vista pela última vez há cerca de 1 mês, no Condomínio Aldeia dos Pescadores, localizado na região.

Conforme testemunhas, os manifestantes queimaram pneus e na pista. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e a 53ª Companhia Independente de Polícia Miltar (CIPM) da Bahia foram acionados para liberação da pista.

Veja o congestionamento:

Reprodução | Vídeo