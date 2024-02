Voluntários se unem para fazer limpeza na praia de Buraquinho | A TARDE

O movimento "Essa Praia Também é Minha" vai realizar uma ação, na praia de Buraquinho, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, no próximo sábado, 27. A iniciativa é de moradores da região, através do movimento Eu Amo Lauro e conta com o apoio do Parque Shopping Bahia. A ação acontece na Carlos Conceição.



O Projeto "Essa Praia Também é Minha" nasceu dentro do Movimento Eu Amo Lauro, idealizado por Rodrigo Chetto, que possui como seu maior objetivo a valorização da cidade, através do fomento do sentimento de pertencimento em nós munícipes.

"Dentre nossas ações, criamos o projeto "Essa Praia Também é Minha", onde, através da ação voluntária de Limpeza de Praia e distribuição de sacolinhas biodegradáveis, sensibilizamos os banhistas, comerciantes e todos presentes sobre a importância da preservação desses ambientes. E apesar de muito importante, a coleta dos resíduos, durante os eventos, são resultados secundários, nosso grande ganho é trazer a população para perto do tema, educando-a através da nossa ação, pois como já diz, um ambiente limpo não é o que mais se limpa e sim o que menos se suja", disse Chetto.