Caldeirão Grande: prefeito exonera funcionários por voto na oposição

O prefeito de Caldeirão Grande, Candido Pereira da Guirra Filho (PP), conhecido como Candinho, é acusado de exonerar servidores do município que não apoiaram a chapa de ACM Neto, candidato do União Brasil ao governo da Bahia. Ao longo da campanha, o gestor fez duras críticas ao ex-presidente Lula e ao governador Rui Costa. A denúncia é do deputado estadual Ângelo Almeida (PSB).

De acordo com o parlamentar, após Candinho perceber o enfraquecimento da chapa de ACM Neto no município, começou a ameçar parte dos servidores municipais.

ATARDE

"Foi um apelo com a prática do conhecido coronelismo. Funcionários públicos foram exonerados sem motivo. Todos que foram suspeitos de não terem votado no grupo de Neto, foram demitidos", disse.

Candinho era integrante da base do governador Rui Costa (PT) e anunciou, ano passado, apoio ao candidato do União Brasil ao governo da Bahia.