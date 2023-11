Infraestrutura do setor hoteleiro é destaque na Costa dos Coqueiros | A TARDE

Dispondo de uma boa infraestrutura, situada próxima a Salvador e tendo a Linha Verde como meio de acesso, a Costa dos Coqueiros é uma das regiões da Bahia que mais recebem investimento no setor do turismo hoteleiro, atualmente. A Prima Empreendimentos, por exemplo, está desenvolvendo o mais novo destino turístico do Litoral Norte, em Baixio, no município de Esplanada, por meio de projetos de alto padrão em hotelaria. Outro destaque no setor é o Vila Galé Marés, em Guarajuba, na cidade de Camaçari. Já na área do turismo de entretenimento, a grande novidade é o Hot Park Baía das Tartarugas, no Complexo de Sauípe, em Mata de São João.



Com sua natureza exuberante, Baixio será endereço de mais um projeto hoteleiro da incorporadora Prima. O empreendimento hoteleiro Lagunas de Baixio abrigará projetos premium de alto luxo, como o novo hotel da marca Anantara Resorts & Spa, que será o primeiro nas Américas. “A rede hoteleira, famosa por suas luxuosas unidades espalhadas pelo mundo, vai chamar o espaço de Anantara Mamucabo Bahia Resort, com todos os quartos com vista para a Lagoa de Mamucabo e a vegetação exuberante do local”, detalha o diretor do Destino Baixio pela Prima Empreendimentos, Antonio Barretto Junior.



Ainda segundo o gestor da incorporadora, também estão previstos dois hotéis de alto luxo: um beach club, com heliponto e aeródromo e o Parque Timbah, voltado ao ecoturismo. “A expectativa é de que, em dez anos, sejam investidos R$ 5,2 bilhões no destino, o maior investimento turístico e imobiliário do Brasil, com previsão de geração de 10.750 empregos, até 2033”, pontua.



Baixio já reúne o Hotel Ponta de Inhambupe Boutique & SPA, que dispõe do SPA Chandra (o mesmo da Rede Fasano), um centro comercial e o Condomínio Ponta de Inhambupe, com casas e apartamentos, além da Pousada Aldeola, que sofreu retrofit (técnica de revitalização de construções antigas). Todos estes empreendimentos são desenvolvidos pela Prima Empreendimentos, sendo que o hotel e a pousada estão sob a operação da Rede Slaviero de Hotéis.



“Novo queridinho”



“Temos investido para tornar Baixio o novo destino queridinho dos turistas não só do Brasil, mas também do exterior e estamos certos de que isso acontecerá de forma orgânica, já que suas belezas naturais e culturais, bem como toda a hospitalidade do lugar, certamente ficam gravadas na memória dos visitantes. As atrizes internacionais Ângela Bassett e Rosy de Palma visitaram o Lagunas de Baixio e se encantaram com a beleza da Lagoa de Panela, de águas cristalinas e com o artesanato de Cris Coco”, conta o gestor da Prima, acrescentando que o povoado está pronto para receber os visitantes neste verão, “que terá como ponto alto o Réveillon dos Quereres, em sua primeira edição no Litoral Norte baiano”.



Outro investimento no Litoral Norte que atesta o crescimento turístico da região é o Vila Galé Marés, em Guarajuba, que, sem incluir a ala nova, possui 432 apartamentos, 95 chalés e 49 suítes. O gerente-geral do empreendimento, Célio Fernandes, considera que a partir do pós-pandemia houve um aumento crescente do turismo na região, refletindo o crescimento turístico de 20%, em 2023. “O setor ainda continuará a crescer no Litoral Norte, até porque existem novos projetos hoteleiros em desenvolvimento, que serão catalizadores do fluxo turístico. A região é muito bonita e os turistas ficam encantados. Mas muito do crescimento estará dependente do transporte aéreo que, no momento, apresenta insuficiência de rotas e preços muito elevados. Acredito que a abertura de mais rotas internacionais para Salvador será fator crítico para este crescimento”, avalia Célio Fernandes

Considerando as reservas já confirmadas no Vila Galé para a alta estação, o gerente acredita que a ocupação média deverá ser em torno de 95%. “Nós nos preparamos para a temporada com a construção de um parque aquático infantil e uma ala premium no resort, nos quais foram investidos R$ 15 milhões. O complexo foi integrado ao Clube Infantil Nep, um espaço inteiramente dedicado às crianças, que, acompanhadas de monitores, realizam caça ao tesouro, gincanas, pinturas, jogos, cantorias e diversas outras brincadeiras”, detalha. Outra melhoria realizada no resort, conta, foi a criação de uma ala premium dedicada aos hóspedes que buscam serviços diferenciados e mais exclusivos, com uma estrutura de 84 apartamentos e chalés reformados, piscina exclusiva, lounge com restaurante e bar com alimentos e bebidas premium.

Tartaruga como mascote



Na Costa do Sauípe, que fica a 120 km de Salvador, a novidade é o Hot Park Baía das Tartarugas, cujas obras deverão ser iniciadas em 2024, com previsão de finalização em 2027 e investimento previsto de R$ 300 milhões. Com uma superestrutura em uma área construída de mais de 70 mil m², o novo parque aquático irá seguir o mesmo modelo de sucesso do Hot Park de Goiás, mas respeitando sua regionalidade, de acordo com Paulo Schneider, diretor de Operações da Aviva, empresa que gerencia Costa do Sauípe há cinco anos. “Pretendemos atrair, também, o público regional, que poderá usufruir do day use no parque aquático”, completa.



O equipamento terá como principal mascote a tartaruga verde Marina, visando valorizar a importância de preservação das tartarugas marinhas. A personagem faz parte da Turminha da Zooeira, grupo de animais que diverte e educa ambientalmente hóspedes e visitantes do destino. A proposta, conforme a assessoria do projeto “é mostrar a história dela desde seu nascimento até seu retorno ao local para a desova, como acontece, de fato, com esses animais em Costa de Sauipe, onde o Projeto Tamar mantém um ponto de monitoramento”.



Ainda em Costa do Sauípe, outra novidade é que, a partir de fevereiro de 2024, o Sauípe Premium Sol passará por uma grande reforma. As obras devem durar até o fim do próximo ano, no modelo retrofit, preservando a estrutura original, mas modernizando a experiência. “Os investimentos são da ordem de R$ 70 milhões neste projeto, o que deve elevar a categoria do hotel, assim como aconteceu com o Grand Premium Brisa, que ganhou o prêmio Travellers’ Choice 2023 do TripAdvisor”, conforme a assessoria da Aviva, operadora detentora dos destinos Costa de Sauípe, na Bahia, e Rio Quente, em Goiás.

As programações de fim de ano e verão em Costa do Sauípe trazem quatro “temáticas”. Entre os meses de novembro e janeiro é o Verão Sem Fim, com uma grade especial para o período. O Natalize, por sua vez, acontece entre novembro e dezembro, quando o complexo proporciona uma experiência para as famílias, com surpresas e atividades como refeições com personagens especiais do Natal, brincadeiras mágicas de procura às renas, oficinas culinárias de comidas típicas dessa época do ano, decoração de árvores e hidroginástica com seres natalinos. Depois tem o Réveillon dos Encantos, anunciado como uma vivência da autêntica cultura baiana. Além disso, acontecerá o Sunset 2024, que celebrará o início do novo ano.



Paulo Schneider fala sobre as suas expectativas para as programações da alta estação em Costa do Sauípe. “São sempre as melhores, ainda mais com os investimentos recentes que fizemos e que vêm sendo aprovados pelos hóspedes, ao longo do ano. Chegaremos no verão com um posicionamento muito positivo no trade e nas principais plataformas ligadas à hospitalidade, como Tripadvisor, que concedeu a um dos nossos hotéis, o Grand Premium Brisa, que ganhou o prêmio Travellers’ Choice 2023”.